電子戰攔不住！真主黨「光纖無人機」拖線攻擊 以軍急找解法

光纖無人機透過纜線傳輸訊號，不依賴無線電，難以被電子干擾攔截。類似技術已在烏克蘭戰場出現，並被其他武裝組織仿效。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）正使用廉價「光纖無人機」攻擊以色列。這類透過細長電纜傳輸訊號的武器，現有電子干擾手段難以應對。以軍近期已有數名人員在攻擊中傷亡，被迫緊急調整前線防禦策略。

據《法新社》報導，以色列國家安全研究所（INSS）專家指出，不同於傳統依賴GPS或無線電導引的無人機，真主黨設備透過長達數十公里的極細光纖與發射站連結。由於不透過無線電波傳輸指令，這類載具難以透過電子干擾手段阻斷。

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以軍目前主要仰賴雷達或肉眼辨識，但發現威脅時往往為時已晚。這類無人機具備高速度與精準度，能對地面部隊與特定軍事目標造成威脅。

專家指出，光纖無人機的組裝成本僅需約400至4000美元（約合新台幣1萬3000元至13萬元。部分關鍵組件甚至能從一般電商平台購得。對以色列而言，使用昂貴的防空系統攔截極廉價的目標，在經濟與戰術上均面臨挑戰。

以色列國防部已公開徵求反制方案，試圖找出識別並摧毀這類「拖線」目標的新技術。

移植烏克蘭戰場經驗 車體架設防護網

以軍官員表示，目前正學習烏克蘭戰場的經驗。流傳影片顯示，以軍車輛開始在外圍架設金屬防護網或屏障。這種做法旨在透過物理阻隔，減輕自殺式無人機撞擊造成的傷害。軍方表示目前沒有任何防禦方式是萬無一失的，部隊仍持續分析真主黨的運用方式。

真主黨媒體主管賽恩（Youssef al Zein）證實，該組織已在黎巴嫩境內生產這類光纖無人機，並強調正利用敵方弱點進行攻擊。以色列軍方對此回應，目前正持續監控相關威脅，並開發新的操作方法，以回應這類不斷演變的戰術挑戰。

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