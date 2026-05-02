金融時報：武器存量吃緊 美提醒歐洲盟國交付恐延

澳洲陸軍海馬士（HIMARS）系統於伍默拉（Woomera）試驗場成功試射自製GMLRS精準火箭彈。此次試射標誌著澳洲在建立主權精準彈藥生產能力、強化長程精準打擊火力上，邁出關鍵的一大步。（圖：澳洲國防部）

〔中央社〕華府提醒英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞在內的歐洲盟國做好美製武器交付延遲拉長的心理準備。美國忙於回補因伊朗戰爭消耗的武器存量，外界憂心烏克蘭與亞洲盟國也會被殃及。

英國「金融時報」引述9名知情人士披露，五角大廈已告知前述歐洲盟國，多種飛彈系統的交付將出現重大延遲；其中兩人表示也有討論延後對亞洲的武器交付。

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交付延誤部分原因是出於美國嚴重擔心武器存量大減，尤其過去兩個月在伊朗使用大量武器。美軍已被迫從包括印太在內的其他地區調撥武器來彌補短缺，然而伊朗戰爭也加深外界對美國是否還有足夠武器因應與北京潛在衝突的疑慮。

除在歐洲引發警訊外，美國武器交付延誤對烏克蘭而言也是壞消息。俄烏戰爭已持續超過4年，目前各方對美國會否繼續支持烏克蘭的疑慮正在升高。

報導指出，交付延誤衝擊到俗稱海馬士的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）及其他飛彈系統的彈藥供應。

當前美國與歐洲的關係因美國總統川普抨擊盟國未在伊朗戰事提供協助而緊繃；不過消息人士表示，美製武器交付延宕非為懲罰歐洲，純粹是反映美國對自身庫存的擔憂。

曾任職拜登政府的布魯金斯研究所（Brookings Institution）專家萊特（Tom Wright）說：「五角大廈現在恐需應對一場長期中東戰爭，同時還急於強化在印太的嚇阻力。為做到這些，他們完全有可能犧牲歐洲利益。歐洲需以極快速度重建自身國防工業基礎。」

國防專家表示，美國的亞洲盟友也應做好武器交付延誤的準備。包括日本與韓國，在國防上都依賴像愛國者防空系統等多種美製武器。

金融時報之前披露，美國正為台灣準備的規模空前軍售案，當中含NASAMS與愛國者防空系統的攔截彈，軍售案內NASAMS這部分的價值估計約為60億美元。不過NASAMS未在伊朗戰事廣泛使用。

任職亞洲集團（The Asia Group）的前五角大廈高層官員強斯東（Christopher Johnstone）說：「亞洲盟友可能低估美國彈藥短缺對他們的影響，以及這種影響將持續多久。」

他說：「日本對已付款武器系統（包括戰斧巡弋飛彈）交付延誤早感挫折。這種現實將促使日本、韓國及其他盟友更重視國產或非美國來源的選項，即便某些領域美製裝備明顯更佳。」

2024年時任拜登政府為援助烏克蘭，也曾暫停向其他國家交付愛國者與NASAMS系統的攔截彈。但這回對歐洲盟友的最新示警卻非同小可，因為問題規模更加廣泛。

使用NASAMS系統的美國盟邦與夥伴包括台灣、挪威、芬蘭、西班牙、荷蘭、立陶宛、印尼、澳洲、匈牙利、烏克蘭、丹麥、卡達與阿曼。另據洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司資料，共有14個美國夥伴使用海馬士系統，包括台灣、烏克蘭、波蘭、愛沙尼亞、澳洲與阿聯。

一名烏克蘭高級官員表示，自伊朗戰爭爆發以來，美國對基輔的武器供應就已出現延誤。按烏克蘭總統澤倫斯基所說，武器延宕甚至讓烏克蘭的愛國者系統在遭俄羅斯飛彈攻擊時一度無彈可用。

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