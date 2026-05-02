F-16 BLK70戰機今年第四季丶明年第一季交機高峰 經費已付1528億元

我國向美採購66架F-16V BLK70戰機，首架機預計今年9月飛抵台灣。（取自美商洛馬官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架F-16將於今年9月飛返台灣，預估今年第四季丶明年第一季將是戰機飛返台灣的高峰期，不過，由於新式戰機採購特別預算的期限是到今年底為止，軍政人士今天表示，若在今年底前無法全數交機及支付款項，屆時將會依法辦理預算保留，也將創下軍購特別預算保留的首例。

我國以新式戰機採購特別預算2472億2800萬元，向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，特別預算的期程是到115年度結束為止。根據審計部於4月30日發佈丶至今年第一季為止的戰機採購特別預算執行情形顯示，分配給國防部使用的額度為2073億8600萬元，已支付費用為1528億5600萬元，審計部特別說明出，這是為了配合交機進度撥款所致。

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國防部副部長徐斯儉（中）與駐美代表處俞大㵢（左）、空軍副參謀長田忠儀少將（右），今年3月於完成組裝的F-16 BLK70戰機前合影留念。（國防部提供）

根據外電報導表示，生產F-16戰機的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，在4月23日舉行的第一季財報會議中，財務長斯科特（Evan Scott）說明財報數據時指出，由於台灣和摩洛哥採購的F-16採用了新配置（New Configuration），在飛行測試中遇到一些問題需要重新調整，導致先前交機有所延誤，斯科特還說，目前飛行測試已成功完成，預計最快在「本週」開始交付首架飛機。

此外，我國投入高額經費參與F-16V戰機的研發，後因各國退出研發，導致形成我國獨資參與的局面，但隨著F-16V戰機行情看俏，各國陸續採購F-16V新機或是將老舊F-16性能提為V構型水準，依合約規定都要付一定比例的研發回饋金給我國。

據了解，至去年底為止，我國獲得的研發回饋金（F-16舊機型提升為V構型）數額已逾7000萬美元（約合台幣21億9730萬元），均依規定繳交國庫。至於各國採購F-16 新機型（如F-16 BLK70型）後，製造商在獲得各國的採購款項後，也將依規定支付研發回饋金給我國，由於各國陸續採購及交付中，會有多少回饋金數額，目前尚難統計。

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