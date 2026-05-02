沙漠複製美軍基地？日媒：中國疑測無人機突擊戰法 鎖定嘉手納

衛星影像由日本智庫「國家基本問題研究所」（JINF）取得並分析，顯示中國疑在甘肅設置模擬目標並進行相關測試。（圖：JINF）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日媒引述《產經新聞》報導，日本智庫「國家基本問題研究所」透過衛星影像分析指出，中國可能在甘肅省玉門一處沙漠試驗場，設置外型類似駐日美軍基地機堡（掩體）的設施，並疑與無人機相關測試有關。相關判斷目前屬分析與推測，未獲官方證實。

美軍F-15戰機於日本沖繩嘉手納基地上空飛行，前方可見用於保護戰機的機堡（掩體）設施。日媒引述分析指出，中國疑在沙漠模擬類似結構進行相關測試。（美聯社檔案照）

報導指出，影像中出現的設施結構，與日本青森縣三澤基地及沖繩嘉手納基地用於保護戰機的掩體外型相似。相關設施據稱於去年初開始建造，並在數月內完成，其後又於短時間內被拆除，顯示可能用於特定測試用途。

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分析人員指出，部分掩體未見傳統飛彈攻擊常見的彈痕，但結構呈現受壓或撞擊變形情形，因此推測可能與無人機近距離衝擊或爆炸測試有關。類似設施也曾在不同時間出現並拆除，顯示相關試驗可能反覆進行。

另見大型機體模型 疑模擬高價值目標

在另一處地點，影像顯示一架外型近似空中預警與管制機（AWACS）的模型飛機。該機曾覆蓋帆布，其後出現破損與疑似碎片散落的情況。分析認為，該類目標可能用於相關測試，但具體方式仍無法確認。

報導引述研究人員指出，過去對空軍基地的攻擊多以飛彈為主，近年則出現無人機等「新領域戰力」的運用。此類裝備具備成本較低、運用靈活等特性，對既有防禦模式帶來挑戰，但實際效果仍有待進一步觀察。

報導指出，相關設施用途仍需進一步觀察與驗證，外界目前主要依據衛星影像與智庫分析進行判讀。

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