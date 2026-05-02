海鯤潛艦將深水潛航測試 李志德《海鯤破浪》寫出潛艦發展動人內幕

國造潛艦海鯤號迄今已順利完成六次淺水潛航測試，接著將進行深水潛航丶操雷射擊驗證等項目，預計在今年六丶七月間交艦目標推進，寫下我國海軍潛艦發展史上的新頁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦海鯤號迄今已順利完成六次淺水潛航測試，海軍與台船公司在確保安全及品質原則下，按部就班完成海上測試，接著將進行深水潛航丶操雷射擊驗證等項目，預計在今年六丶七月間交艦目標推進，寫下我國海軍潛艦發展史上的新頁。

在此同時，由資深媒體人李志德撰寫的《海鯤破浪：台灣潛艦發展史與國防自主之路》新書，已由燎原出版發行，書中從1980年代南非艦長班——台灣潛艦國造的萌芽期話說從頭，從一紙「借來」的潛艦建造合約開始，中華民國告別依賴軍援與軍售的年代，踏上自立建艦的漫長道路。

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如果說二代潛艦的取得，開啟了台灣國艦國造的啟蒙運動，那麼2020年代，就是這場自主造艦工程邁向2.0的關鍵年代。從跨海取得潛艦戰力，到逐步建立本土設計、系統整合與建造能力，數十年間累積的不只是技術，更是一整代國防工業對深海戰力的理解與堅持。

李志德指出，台灣海軍目前擁有四艘潛艦——第五艘海鯤艦即將加入——其中兩艘在第二次世界大戰時生產，如今只能做為訓練艦。實際具備戰力的海龍、海虎兩艦，1981年由荷蘭WF船廠開工建造，1987年前後交艦成軍，服役直到今天。兩艘潛艦遠遠無法滿足國防需求，海軍努力尋求擴充潛艦艦隊的可能機會。「擴充」包括先進的人員操作訓練以及新艦的獲得，這就是《海鯤破浪》的主軸故事。這一段故事極其迷人，它不只是海軍獲得一項武器系統，還延伸出外交——公開和秘密的、台灣政治和本土工業發展等多個歷史象限。

資深媒體人李志德撰寫的《海鯤破浪：台灣潛艦發展史與國防自主之路》新書，已由燎原出版發行。（圖：燎原出版授權使用）

曾在美國國防部任職的胡振東在李志德新書中指出，2005年他在美國國防部五角大廈任職時，曾參與尋找方案，以落實布希總統批准對台出售8艘柴電潛艦的計畫。閱讀本書讓他對當時種種有了過去不曾擁有的體會。書中提到面臨的諸多困難，也讓他想起當時為了向台灣提供最新訊息，在美軍與國防產業內部遭遇的種種衝突。在多次會議中，他們探索的各種方案都被認定為風險過高或無法執行，當時的氣憤與失望，令他至今記憶猶新。

胡振東也說，當時為了讓台灣引進美製柴電潛艦，台美政府都投入大量資源；然而因為共產中國勢必施壓，我們無法確認歐洲廠商的設計是否能取得歐洲政府的出口許可。同時，也面臨成本難以合理化的問題：龐大的固定成本只能分攤在這8艘潛艦上，因為美國海軍或其他國家都不會購買同型潛艦。

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