軍售是台海安全的保障 比任何「會」都重要

美國售台包括M109A7自走砲在內的新式軍備。（取自BAE臉書，本報製圖）

上官伐謀（哈佛校友）

10餘年馬政府執政初期，極力緩和兩岸緊張局勢，面對美方內部質疑「既然兩岸要和解，為何還需要採售武器？」為此，國安當局定調了對美軍軍事採購的基調，亦即「持續對美採購先進裝備，讓我們在與中共對話協商時，能更有信心與保障，更能確保台海和平穩定」；由此可鑒，無論是主張和中保台的藍營，抑是堅信抗中保台的綠營，和與抗之間，說穿了都只是理念或是意識型態，台灣人民自有選擇的智慧，但是「保台」卻是沒有任何討論空間的現實，也沒有其他選項，一旦台灣（台海）不保，什麼也不用再談了。

吾人須知，無論政治黨派、或何人執政，其實都得仰賴對外、尤其是對美國的軍事採購，讓我們得以加速更新老舊武器裝備，完成建構防衛嚇阻戰力，據以預防戰爭或武裝衝突；而只要國際社會認定，我們沒有足夠自我防衛的決心與能力，外資勢必大量出走，台灣海島型經濟，也將立即頻臨崩盤。

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因此，對美國的軍事採購，攸關台灣的存亡絕續，不可不察，比鄭習會重要，也比川習會重要。

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