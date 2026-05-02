劍指中國? 紐西蘭軍機東海巡邏 P-8A升級能力曝光

紐西蘭皇家空軍P-8A「海神式」（Poseidon）海上巡邏機。（圖擷取自紐西蘭皇家空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭近日派遣P-8A巡邏機東海與黃海執行巡邏任務，引發中國國防部強烈反彈。北京指控相關行動「危及主權與安全」，並警告相關行為可能引發空海意外，這項爭議使得相關海域的軍事互動呈現緊張態勢。

根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，中國國防部發言人張曉剛表示，紐西蘭皇家空軍一架P-8A反潛巡邏機日前於東海、黃海空域活動，進入中國周邊進行「近距離偵察與騷擾」。中方聲稱此舉嚴重干擾飛行秩序，要求紐方約束第一線部隊，避免引發誤判或海上衝突。

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紐西蘭國防部對此駁斥，指出該行動是為了監控北韓規避聯合國安理會制裁的海上活動。這項自2018年展開的國際行動，旨在打擊北韓非法物資轉運。在此次任務中，紐方軍機總計通報35艘可疑船隻，並發送8次嚇阻廣播。紐西蘭皇家空軍強調，巡邏路徑均符合規範，並未對民航安全造成影響。

該架P-8A巡邏機於3月下旬至4月中旬，以日本沖繩嘉手納基地為據點展開行動。紐西蘭軍方表示，其採取公開透明的作業模式，並曾與中方官員溝通，明確說明這項長期部署是為了落實國際制裁。空軍准將史考特（Andy Scott）表示，蒐集實體證據能協助相關單位針對違規船隻採取後續行動。

P-8A能力升級 提升海上偵監精確度

技術層面上，美國海軍近期剛宣布為其P-8A「海神式」（Poseidon）巡邏機完成「第三增量第二批次」（Inc 3 Blk 2）升級。這項技術更新包含安裝新型雷達天線與寬頻衛星通訊系統，強化對海搜索與追蹤移動目標的效能。澳洲也已承諾引進此項升級，加強盟友在印太海域的情報共享網。

報導指出，中方一向將相關監控行動視為涉及情報蒐集。今年3月，澳洲海軍一架直升機曾在黃海遭中國直升機近距離壓制。目前紐西蘭與相關國家仍持續在該海域執行監控任務，中國則持續派遣機艦執行追蹤監視，相關區域的對峙風險依然存在。

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