鎮守東台灣！陸軍東指部機步營改稱聯兵營 構築鋼鐵防線

陸軍台東地區指揮部下轄營級單位，已改稱為聯兵營。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為因應未來聯合作戰需求，持續調整部隊編制，根據國軍官媒今年4月中旬發布的訊息，陸軍台東地區指揮部所屬機步營，已改以「聯兵營」稱呼呈現，也是陸軍駐東部單位的首例。而駐守宜蘭、花蓮的蘭陽地區指揮部、花東防衛指揮部是否跟進調整，尚待進一步釐清。

根據《青年日報》4月14日的報導內容，陸軍台東地區指揮部所屬2個機步營，已以「聯兵一營」、「聯兵二營」稱呼呈現，為東部地區部隊首次以此稱呼呈現營級編成的案例。相較之下，花東防衛指揮部與蘭陽地區指揮部下轄單位，仍然沿用機步營、戰車營等名稱。

陸軍關指部聯兵一營官兵。（資料照）

國軍近年推動部隊結構調整，「聯合兵種營」（聯兵營）的改制源自2019年，也就是前國防部長嚴德發任內推動的「可恃戰力專案」，優先於打擊旅與關渡指揮部等單位實施，將戰車、機步與火砲等不同兵科整合至營級編成，轉為具備多兵種整合運用能力的作戰單位。

聯兵營的營級指揮官可依任務直接整合兵力，執行機動、防禦或反擊等作戰任務，同時也能縮短不同兵科間的協同流程，提升部隊機動與火力運用能力。

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國軍地面部隊的聯兵營編制在2020年前後，逐步於主戰部隊之間制度化，隨後擴展至其他作戰單位。雖然東部地區部隊過去多採混合編成運用，但在公開敘事上仍沿用傳統營級名稱，此次東指部使用「聯兵營」稱呼，顯示相關編成與命名方式已出現在地區指揮部層級。

至於花防部與蘭指部，現階段公開資料仍未見「聯兵營」稱呼，後續是否跟進調整用語尚待觀察。

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