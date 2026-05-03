直降南海爭議水域！日本US-2聯手美艦演練 驗證這項「特殊戰力」

日本海上自衛隊US-2救難飛行艇降落於南海水域，參與「肩並肩」聯合軍演。（圖取自日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本海上自衛隊一架「US-2」-2水陸兩棲救難飛行艇，直接降落於菲律賓巴拉旺（Palawan）外海的南海海域，與美國海軍艦艇展開聯合操演。這場引發外界高度關注的海上戰術驗證，不是因為單純的搜救人道任務，而是美日盟軍針對第一島鏈前沿爆發衝突時，實體驗證了在缺乏陸地機場支援下的海上兵力投射與後送能力。

日本海上自衛隊US-2水陸兩棲救難飛行艇降落於南海海面，與美軍阿希蘭號派出的小艇進行傷患接駁演練。（圖取自美國印太司令部）

根據《Naval News》報導，作為「肩並肩」（Balikatan）演習的一部分，美國印太司令部釋出最新影像。日本海上自衛隊的US-2於4月27日，降落於巴拉旺島牡蠣灣（Oyster Bay）附近海域。這架水上飛機降落海面後，與美國海軍船塢登陸艦「阿希蘭號」（USS Ashland）會合。機組人員透過救生艇轉移至美軍艦艇，在真實海洋環境下模擬重症傷患移動與醫療應變程序。

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這項演練展現了US-2特有的海空跨域能力。該機型為具備短場起降（STOL）能力的救難飛行艇，擁有如同船隻般的機腹構造，使其能在陸地跑道與水面上起降。報導指出，US-2是全球少數能在浪高達3公尺的惡劣海象下起降的水上飛機，這項優勢能為波濤洶湧的開放海域受困人員，提供即時的後送管道。

此次「肩並肩」演練地點牡蠣灣面向南海，具備高度地緣戰略價值。報導提到，該地是菲律賓軍方前往南沙群島執行補給任務的集結點，目前正透過美國協助發展為巡邏艇維護樞紐。將救難飛行艇的演練設定於此，被外界視為美日兩國正強化在爭議水域周邊的實質協同作業能力。

今年的「肩並肩」演習總兵力達1.7萬人。日本為此出動約1400名自衛隊員，並派遣直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise）、運輸艦「下北號」（JS Shimokita）等裝備參與。報導指出，日本防衛大臣小泉進次郎預計於5月6日前往鄰近台灣的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），視察該演習中一場針對退役船艦的擊沉科目。

本屆「肩並肩」演習除了美、菲、日三國，澳洲、紐西蘭、加拿大、法國與英國也派員參與。由於菲律賓與日本均位處第一島鏈關鍵防線，報導指出，此類結合多國兵力與特殊載具的實兵演練，主要用於測試多國部隊的協同與即時反應能力。

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