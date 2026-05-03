美軍新戰法曝光！阿帕契奪機場任務上線 菲律賓北部實戰演練

美國陸軍AH-64「阿帕契」攻擊直升機於菲律賓北部參與「肩並肩2026」演習，展示長程海上突擊能力，並用於支援分散作戰與快速兵力投射。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕攻擊直升機任務出現變化。美軍在菲律賓北部卡加延（Cagayan）參與「肩並肩2026」演習（Exercise Balikatan 2026），以阿帕契（AH-64 Apache）執行長程海上突擊任務，模擬支援部隊行動、提供火力，並參與機場控制與防護。

據《Army Recognition》報導，美軍隸屬第25戰鬥航空旅的阿帕契攻擊直升機，在演習期間自卡加延北部機場起飛，執行長程海上突擊任務，支援部隊奪取並防衛前進空軍基地等作戰行動。

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報導指出，阿帕契此次不僅執行傳統近距離空中支援，也納入長距離突擊任務，負責掩護突擊部隊、壓制目標區域，並協助建立機場等關鍵節點的初步作戰能力。

隨著作戰環境變化，阿帕契正整合投射式系統（launched effects）與反無人機能力，可延伸感測、通訊與打擊範圍。報導指出，該機型逐步轉型為具備多重任務的前線作戰節點平台。

此次演訓位於菲律賓呂宋北部，鄰近連接南海與西太平洋的呂宋海峽。報導指出，該區為重要海上通道，從當地出動的航空兵力可支援區域內機場運作、兵力機動與補給節點防護。

報導指出，相關演訓反映分散作戰概念，重點在於快速進出前進基地、維持機場運作並支援後續部隊，以在多點環境中維持作戰節奏與協同能力。

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