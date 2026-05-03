美軍在菲律賓建「防空盾」！第一島鏈攔無人機飛彈

美軍於菲律賓「肩並肩2026」演習中展示整合火力防護能力（IFPC）防空系統，強調對付無人機與巡弋飛彈威脅的能力。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機與巡弋飛彈成為現代戰場主要威脅。美軍在菲律賓演訓中展示新型防空系統，強化對機場、港口與指揮據點的防護能力，提升第一島鏈在分散部署下的防空韌性。

據軍聞網站《Army Recognition》與 報導，美國陸軍在「肩並肩2026」（Balikatan 2026）聯合演習中展示「整合火力防護能力」（Integrated Fires Protection Capability, IFPC）系統。該系統為機動式地面防空單位，定位介於愛國者與短程防空之間，主要用於保護固定與半固定設施。

請繼續往下閱讀...

IFPC可攔截無人機、巡弋飛彈、火箭彈與迫擊砲，重點防護機場、港口、補給與指揮節點。相關能力用於應對多方向、低空來襲的飽和攻擊情境，降低關鍵設施遭壓制的風險。

該系統可接入美軍整合戰場指揮系統（IBCS），將雷達、發射器與指揮單位整合為同一防空網。演訓中並與日本、菲律賓部隊進行操作交流，強化跨國間的空情共享與協同程序。

在島嶼與沿海據點分布的情境下，防空任務轉向確保設施可持續運作。相關部署被視為在高密度威脅環境下維持作戰節奏的條件之一，並提升整體防護彈性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法