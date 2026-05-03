美海軍兩棲艦艇不再由飛官擔任艦長 航艦艦長養成管道縮減

美國海軍的兩棲艦艇，將不再由飛官出任，圖為美軍奇爾沙治號兩棲突擊艦。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍調整艦艇指揮人事制度，根據美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將日前發布的備忘錄，美國海軍自2028財年開始，海軍飛行員將不再擔任兩棲作戰艦指揮官，此舉也代表，過去作為晉任航空母艦艦長重要歷練之一的大型艦艇指揮經歷，未來開放給海軍飛官的名額將有所減少。

外國軍聞媒體USNI NEWS報導指出，依美國海軍現行制度，要擔任核動力航艦艦長的海軍軍官，除須完成核動力專業訓練，並曾任航艦副艦長，通常還需具備大型艦艇指揮經歷，且這個職缺多半由海軍飛官擔任。兩棲突擊艦、船塢運輸艦等大型兩棲艦艇，長期被視為海軍飛官取得相關資格的主要途徑之一。

然而，隨著新規定上路，美國海軍飛官將不得再指揮包括「黃蜂級」、「美利堅級」兩棲突擊艦，以及「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦等兩棲艦艇，使其可累積大型艦艇指揮經歷的機會相對縮減，未來僅能指揮遠征海上基地艦（ESB）、兩棲指揮艦、潛艦補給艦等少數艦艇類型。

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考德爾表示，會做出這項調整，主因在於兩棲艦艇整體妥善率長期偏低，美國海軍在過去兩年間，已針對相關問題進行檢討，並試圖找出根本原因與改善方案，其中一項重要作法，即是將兩棲艦指揮權限，集中由水面作戰軍官體系負責，以運用其在艦艇維修、系統運作與兩棲作戰方面所累積的專業經驗。

針對海軍飛官未來的職涯發展，美國海軍表示，已同步檢討相關指揮職缺配置，並評估航艦艦長資格中「大型艦艇指揮經歷」的必要性，研議是否透過其他培訓方式，培養飛官的海上指揮能力。相關制度調整與配套作法，仍在持續檢討之中。

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