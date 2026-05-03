先炸再補刀！美菲「肩並肩」實彈擊沉目標艦 距台灣南端160公里

美菲聯軍在「肩並肩」演習執行「北方海上打擊」科目，空中偵察截圖呈現目標船被擊中前（上）及遭實彈命中瞬間（下）的戰鬥畫面。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美菲部隊在年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中，執行名為「北方海上打擊」（Maritime Strike-North）的實彈科目。雙方在巴丹群島外海演練無人船爆破、戰機隨後補刀，成功擊沉一艘目標船。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，美軍特種部隊在此次「肩並肩」科目中，操作無人水面載具（USV），對目標船施放「成型裝藥」（Shaped charge）先行破壞船體結構。

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隨後由菲律賓空軍A-29B「超級大嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機進行火力打擊，完成整體擊沉過程。報導指出，這類作戰模式可縮短從發現目標到攻擊的時間，並有效降低人員暴露風險。

據報導，這項演練同時驗證偵測、鎖定與打擊的完整流程。美軍P-8A「海神式」（Poseidon）巡邏機與菲軍C-208偵察機負責監控目標，將即時資訊回傳指揮系統，使分散部署的無人載具與攻擊機依序完成任務。

此次演練重點在於整合多元監偵資產，形成協同運作的打擊鏈。這類作戰方式被視為未來海上衝突中，因應分散戰場與快速反應需求的一種模式。

演練地點位於巴丹群島伊巴雅特（Itbayat）外海，屬呂宋海峽重要航道，距離台灣南端約160公里。該區域連接南海與西太平洋，長期被視為第一島鏈的重要戰略通道。

美菲部隊同時在當地部署示反艦飛彈系統NMESIS（海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統）演練。報導分析，相關行動顯示，雙方正強化菲律賓北部海域的防衛能力，以因應區域潛在威脅。

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