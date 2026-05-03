總統低調訪史瓦帝尼 空軍祭「霸總語錄」要中共勿輕舉妄動

在賴總統出訪之際，國防部今日發布一段空軍「霸總語錄」戰備影片，強調捍衛領空決心。（取自國防部發言人臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德突破中國外交封鎖，低調訪問非洲友邦史瓦帝尼，國軍提高警覺留意區域局勢變化。國防部官方臉書粉絲團「國防部發言人」今日發布一段空軍短影音，內文提到「聽好，我這個人沒什麼耐心…」等「霸總語錄」，並秀出多個空軍戰機飛行、起降的戰備畫面，藉此強調捍衛領空的決心。

原計畫在4月22日出訪南非友邦史瓦帝尼的賴清德，卻因中國暗中施壓，導致非洲周邊國家拒絕同意飛航許可而無法成行，但在史瓦帝尼協助派出專機情況下，賴清德5月2日下午突然宣布已經飛抵史瓦帝尼，引發各界高度關注。

在總統突破外交封鎖出訪之際，國軍嚴密監控周遭動態，「國防部發言人」臉書官方粉絲團、Youtube頻道於今日下午發表一段空軍短影音，以「聽好，我這個人沒什麼耐心…」「想來亂？直接送客！」等「霸總語錄」為內文，彰顯捍衛領空的決心。

請繼續往下閱讀...

我國國防部今日上午也表示，從昨天上午6點起24小時內，僅偵獲1架中共無人機在我國北部空域活動，另有7艘中共軍艦、3艘次中共公務船，在我國周遭海域，國軍運用聯合情監偵等手段，嚴密監控、掌握應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法