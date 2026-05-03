無人機打爆以軍最強戰車？真主黨釋畫面 「梅卡瓦四型」疑遭擊中起火

真主黨釋出第一人稱視角影像，顯示一架FPV自殺無人機正衝向以軍「梅卡瓦四型」（Merkava Mk4）戰車砲塔頂部，即便該戰車已加裝防護柵欄，仍難逃無人機襲擊。（圖擷取自真主黨影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕黎巴嫩真主黨近日釋出戰鬥影片，以自殺無人機命中一輛以色列「梅卡瓦四型」（Merkava Mk4）主力戰車。畫面顯示該戰車頂部雖加裝防護柵欄，仍遭無人機撞擊並起火。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，真主黨中央軍事媒體公布影片顯示，一架FPV無人機撞擊以軍梅卡瓦Mk4砲塔頂部，隨後出現火勢。

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報導指出，梅卡瓦Mk4被認為具備較強的頂部防護能力，可抵禦部分間接火力與破片威脅。影片顯示，無人機從上方命中車頂區域，顯示此類攻擊可能對坦克頂部構成威脅。

該型戰車配備隔離式機械化彈藥庫，旨在降低彈藥燃燒對乘員的致命風險。由於真主黨提供的影像在撞擊起火後隨即切斷，目前無法獨立確認戰車最終受損程度，或車組人員是否成功逃生。

報導指出，近期多起無人機攻擊事件顯示，裝甲單位正面臨來自低成本空中載具的持續威脅。真主黨3月曾發布以軍「梅卡瓦三型」（Merkava Mk3）主力戰車遭攻擊影像，4月也曾發生無人機襲擊執行撤離任務的以軍直升機。相關動態顯示，地面單位因應低成本自殺無人機的防禦壓力正持續增加。

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