因應平、戰界線模糊！國軍聯戰計畫修調 刪除「三階段」架構

國軍去年「漢光41號」實兵演習」期間，陸軍金門防衛指揮部各部隊及九大離島守備隊實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊。（資料照，記者吳正庭攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國頻繁以解放軍、海警聯合演訓等「灰色地帶襲擾」手段，考驗國軍應變能力，考量平、戰分野趨於模糊，國軍已修調聯戰計畫，僅保留經常戰備時期與防衛作戰時期的「二時期」，但既有的「三階段」已刪除，並重新設計可銜接平、戰行動的多種作為，使國軍部隊在敵軍「由訓轉演」、「由演轉戰」之際，得以迅速銜接應處機制。

據了解，國軍持續修調聯合作戰計畫，主要考量敵情威脅已不同以往，在中國解放軍的演訓從機、艦遠海長訓，逐步轉變為結合灰色地帶手段的複合式行動後，平、戰分野已趨於模糊。尤其中共自前美國眾議院議長裴洛西2022年訪台後，藉由飛彈實彈射擊、猝然發動大規模圍台演訓等手段「練兵」，對我國防衛形成壓力。

國軍官兵在漢光41號演習時，陸航部隊於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。（資料照，記者廖耀東攝）

過去聯合作戰計畫主要區分二時期，也就是「經常戰備時期」與「防衛作戰時期」，另有「三階段」，經常戰備時期對應到「戰備整備」階段，防衛作戰時期則有「應急作戰」、「全面作戰」階段。軍方人士說，考量中共軍事威脅及灰色地帶襲擾，既有「三階段」已較難完全涵蓋當前情勢，因此，國軍刪除「三階段」，納入更符合現況的應處方式。

據了解，國軍取代三階段的作為更加細緻，在「經常戰備時期」新增「備戰部署」、「二級加強戰備」、「一級加強戒備」；「防衛作戰時期」則有「聯合反登陸及濱海打擊」、「灘岸戰鬥」、及「縱深防禦、持久作戰」。但對於作戰架構與戰備等級劃分細節，國防部以機敏為由未進一步說明。

請繼續往下閱讀...

比對公開資訊，中國解放軍去年底實施所謂「正義使命」軍演時，國軍部隊仍是在「經常戰備時期」的「備戰部署」階段，並未提升至「二級加強戰備」，因此多數官兵仍維持既有勤務與休假節奏。另外，國軍因應中共軍演威脅，去年起推動的「立即備戰操演」，亦屬於「備戰部署」階段。

至於「聯合反登陸及濱海打擊」、「灘岸戰鬥」、及「縱深防禦、持久作戰」等防衛作戰時期作為，則已在近年的漢光實兵演習之中反覆驗證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法