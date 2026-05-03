不只打現在！以色列再砸重金買F-35I、F-15IA 空戰布局延伸數十年

以色列空軍F-15戰機編隊執行任務。以軍此次將採購F-15IA改良型，強化長程打擊與載彈能力。（擷取自以色列國防軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列3日批准一項金額達數十億美元的軍購案，向美國採購2支戰機中隊，包括F-35I與F-15IA。以色列國防部表示，此案將納入長期戰力規劃，目標是維持未來空中優勢。

以色列空軍的F-35I匿蹤戰機。（法新社檔案照）

根據《法新社》報導，此次採購包含一支F-35I匿蹤戰機中隊，以及一支F-15IA戰機中隊。以色列國防部指出，兩型機將納入「以色列之盾」（Shield of Israel）計畫，用於維持以軍在區域的質量優勢。國防部長卡茲（Israel Katz）表示，相關採購是確保以軍「能在任何時間、任何地點行動」的一環。

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報導指出，F-35為美國與多國合作開發的匿蹤戰機，以色列版本稱為F-35I；F-15IA則為波音公司（Boeing）提供的改良型機種。

以色列長期在美製平台上整合自有系統。公開資訊顯示，F-35I可結合以色列研發的部分作戰與電子系統；F-15IA則被設計用於支援較長航程與較大載彈需求。相關整合與細節未全面公開。

從機型設計來看，F-35I具匿蹤能力，通常用於穿透防空與精準打擊；F-15IA屬重型戰機平台，具備較高載彈量與航程，適合執行長距離與持續性打擊任務。以色列國防部表示，兩型機的配置將支援不同作戰需求。

報導指出，以色列已通過2026年預算，國防支出增加。自2023年10月衝突以來，以色列軍費持續上升。官方說法顯示，空中力量仍是以軍主要作戰手段之一。

以色列目前已操作多架F-35戰機。此次新增採購顯示，美製戰機仍是其空中戰力核心。相關機型將依既有體系進行整合與部署，具體交付與部署時程未對外說明。

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