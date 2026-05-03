自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

「非洲之獅2026」跨國演習傳意外 2美軍摩洛哥失聯搜救中

2026/05/03 23:18

美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習的2位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。示意圖。（美聯社）美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習的2位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。示意圖。（美聯社）

〔中央社〕美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習的2位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。

法新社報導，「非洲之獅2026」軍演4月底在摩洛哥南部城市阿加迪爾（Agadir）展開，有來自40多個國家、近5000名軍人參與，演習將持續至5月8日。

摩洛哥武裝部隊於臉書發文指出，兩位參與「非洲之獅2026」演習的美國軍人昨天晚間在摩國南部坦坦（Tan Tan）地區一處懸崖附近失去聯繫。

他們還提到，摩洛哥、美國以及其他參演部隊立即展開搜救行動，動用了地面、空中和海上軍力。

美軍非洲司令部（US Africa Command）也宣布兩名軍人失聯的消息，並說道「仍在調查這起事件，正進行搜索中」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中