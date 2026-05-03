「非洲之獅2026」跨國演習傳意外 2美軍摩洛哥失聯搜救中

美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習的2位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。示意圖。（美聯社）

〔中央社〕美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習的2位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。

法新社報導，「非洲之獅2026」軍演4月底在摩洛哥南部城市阿加迪爾（Agadir）展開，有來自40多個國家、近5000名軍人參與，演習將持續至5月8日。

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摩洛哥武裝部隊於臉書發文指出，兩位參與「非洲之獅2026」演習的美國軍人昨天晚間在摩國南部坦坦（Tan Tan）地區一處懸崖附近失去聯繫。

他們還提到，摩洛哥、美國以及其他參演部隊立即展開搜救行動，動用了地面、空中和海上軍力。

美軍非洲司令部（US Africa Command）也宣布兩名軍人失聯的消息，並說道「仍在調查這起事件，正進行搜索中」。

Two U.S. service members participating in African Lion 2026 were reported missing near the Cap Draa Training Area, near the city of Tan Tan, Morocco, May 2, 2026.https://t.co/7zxpKQRHfB — U.S. Africa Command （AFRICOM） （@USAfricaCommand） May 3, 2026

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