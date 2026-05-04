不用人也能打海戰！美軍接收長程無人潛艦 航程2000公里橫掃深海

澳洲C2 Robotics研發的Speartooth大型無人水下載具（LUUV）正式交付美方，圖為在坎培拉舉行的交付儀式。 （圖：C2 Robotics）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款能在深海長時間自主行動的無人潛艦，近日正式交付美方使用。這種不需人員操作的水下載具，具備極長距離航行與任務模組化能力，被視為未來海戰由「昂貴少數」轉向「大量無人」的關鍵轉折點。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，由澳洲公司C2 Robotics研製的「Speartooth」大型無人水下載具（LUUV），已完成交付並正式進入美軍體系。該平台長約8公尺，設計核心為情資蒐集、監視偵察（ISR）與特定打擊任務。

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報導指出，該系統採「人在迴路上」（human-on-the-loop）操作設計，也就是由人員在後端監控並負責關鍵決策，其餘航行與任務則由載具自行完成，能在維持遠端決策控制的同時，讓載具執行高度自主的航行與作戰任務。

Speartooth採用混合動力系統，結合鋰電池與柴油推進，可支援超長距離任務。數據顯示，其最大作業深度可達約2000公尺，航程約2000公里。

該載具採模組化架構，不需更改船體即可更換感測器或任務酬載，這使其能依據戰場需求，隨時從偵察模式切換為攻擊模式，具備極高的戰術彈性。

這款載具落實了「小、智、多」（Small, Smart, Many）的設計概念，強調以較低成本進行大規模部署。相較於造價高昂且數量有限的傳統大型潛艦，Speartooth被設計用於在高風險、具爭議的海域執行任務。開發團隊表示，該系統正持續擴充任務能力，並透過與感測器廠商合作，強化其在水下的自主導航與遠程偵測性能。

報導指出，此次儀式確認美國為該系統的使用方。美方官員出席儀式反映其對水下自主系統運用的關注，相關測試將有助於美軍評估無人平台在水下作戰環境的實際表現。

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