肩並肩演習突破！美軍綠扁帽部隊操作自殺無人艇擊沉靶艦

美軍「綠扁帽」部隊4月24日在菲律賓巴丹群島伊特巴亞特（Itbayat）西側海域，遠端操控無人艇投送成形裝藥，成功擊沉一艘目標船隻（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以美國、菲律賓為首的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習再有創舉，根據外國軍聞網站報導，美軍「綠扁帽」部隊4月24日在菲律賓巴丹群島伊特巴亞特（Itbayat）西側海域，遠端操控無人艇投送成形裝藥，成功擊沉一艘目標船隻，相較於往年以飛彈、火砲、炸彈攻擊為主要手段，這次演訓象徵著無人艇已成為反艦武器一環。

根據外國軍聞網站Defense Blog、USNI NEWS報導，這次演訓的行動代號為「海上打擊—北」（Maritime Strike-North），為美菲特種作戰部隊於呂宋海峽一帶，實施的聯合實彈演訓。美軍表示，這次演習整合空中與海上兵力打擊指定目標，其中，無人水面載具搭載戰鬥部，接近目標並實施攻擊，藉由貫穿船體削弱結構強度，最終完成擊沉任務。

從美國國防部釋出的影像可見，這型無人艇前方裝有成形裝藥戰鬥部。開源分析指出，其配置可能包括一枚前向爆炸成形穿甲彈（EFP），並搭配多枚小型EFP，提升不同撞擊角度下的毀傷效果；艇艏另設有多個撞擊引信用來觸發戰鬥部。相關設計顯示，這類無人載具已具備執行精準打擊任務的能力。

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值得注意的是，這場演習中使用的無人艇，在船體外型與前端配置上，與外界熟知的「Magura」系列海上無人載具特徵相似。該系列為烏克蘭在黑海作戰中，廣泛運用的無人攻擊艇，後續型號尺寸更大，並曾於北約演訓中展示。不過，目前尚無官方證實本次演習所用系統與該系列存在直接關聯。

除歐洲廠商外，美國企業亦發展類似平台。以紅貓（Red Cat）公司為例，其推出的7公尺級無人水面載具，具備高速、長航程與較高酬載能力，任務定位與這次演習所見系統相近，但是否參與此次行動同樣未獲證實。

美方並指出，此次演習亦納入多項新興技術，用以提升海域監偵與精準打擊能力，顯示無人載具在海上作戰中的運用持續擴展。至於相關無人艇的來源與實際性能，現階段仍有待更多公開資訊釐清。

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