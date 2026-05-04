自殺無人艇真的有用！ 國軍砸280億籌建千艘強化近岸防衛

中科院的「小型快速無人艇」（快奇艇）是我國自殺型無人艇的先驅之一。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕自殺型無人艇已逐步納入海上作戰運用，美軍綠扁帽部隊日前在「肩並肩」演習之中，操作自殺型無人艇參與靶艦擊沉演訓。在此趨勢下，我國國軍也規劃藉由280億元特別預算，採購超過1000艘攻擊型無人水面載具，並分年執行至2033年，是未來濱海、近岸防禦，對敵艦施以飽和攻擊的關鍵。

中科院的「快奇」無人艇是我國自殺型無人艇的先驅之一，部分民間廠商也跟進推出自家產品，期盼能角逐這塊大餅。根據國軍規畫，攻擊型無人艇具備偵巡與攻擊雙重功能，並可透過岸際、港口或各型載台施放，執行機動部署，且具備高速航行與長航程能力，可在一定海象條件下運作。

根據軍方規畫，攻擊型無人艇在發展初期，著重於整合人工智慧與基本偵測能力，中期強化目標辨識與鎖定技術，後續則朝群體控制與協同作戰能力發展，使多艘無人艇可進行聯合作戰運用。並在台灣本土建立相關供應鏈，降低對外部的依賴。

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由於涉及無人艇的特別條例尚待立法院審議，國防部日前向立院朝野黨提供的說明內容指出，俄烏戰爭證明無人艇可以創造海上不對稱作戰戰果，針對高價有人艦艇造艦計畫，無人艇建造成本相對低廉，有利國內造船產業技術提升及發展，此案透過美方無人自主化軟體技轉，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活」的防衛能力。

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