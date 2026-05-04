攔截彈消耗壓力浮現！美軍急砸4.4億補庫存 5個月交貨時程曝光

愛國者系統使用的GEM-T攔截飛彈屬於防空主力彈種，其補給節奏將影響整體防空網運作。（圖：雷神公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國防空體系的攔截彈補給出現壓力。美國國防部近日批准一筆約4.41億美元（約新台幣140億元）的緊急訂單，要求軍工企業加速生產愛國者系統使用的改良型攔截飛彈（GEM-T），並設定最長約5個月的交付時程。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這筆訂單由美國雷神公司承接，屬於快速補充現有庫存的緊急採購案。合約採一次性資金到位方式，並要求在數月內完成交付，顯示補給需求具即時性。

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GEM-T飛彈為愛國者防空系統的重要攔截彈，主要負責攔截來襲飛彈與部分空中目標，長期部署於美軍及盟友的防空體系。

報導指出，此類「快速交付」的採購模式，多用於補充已投入運作的彈藥庫存。與一般長期軍購不同，這次合約強調短時間內完成生產與交付。

近年多個地區衝突中，防空系統攔截需求提高，對相關彈藥的消耗速度帶來壓力。《Defence Blog》指出，這類採購安排用於維持防空體系的持續運作能力。

報導提到，GEM-T飛彈生產涉及複雜供應鏈與製造流程，在短時間內提高產量，對軍工體系形成挑戰。如何在既有產能下加快交付，成為後續觀察重點。此外，相關採購也反映美國正持續強化防空體系的運作能力，以因應不同區域部署需求。

《Defence Blog》分析，防空飛彈的補給速度與庫存狀況，可作為觀察防禦體系運作壓力的參考指標。這類緊急訂單顯示，美方正加快補充現有彈藥庫存，以維持系統運作。

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