空軍已獲得56架「勇鷹」高教機 剩餘10架預計年底前完成交付

國造勇鷹高教機陸續服役。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍持續透過「國機國造」方式籌獲66架勇鷹高教機，國防部最新業務報告揭露，勇鷹高教機預計於今年底前完成交付，目前已完成交機56架，剩餘10架將依年度計畫持續產製與交付。

勇鷹高教機係由IDF經國號戰機衍生發展，用於取代AT-3高教機及F-5部訓機，作為飛行員銜接作戰機型前的重要訓練階段。該機採用雙座配置，配備數位化座艙、先進飛控系統及模擬作戰功能，可執行基本飛行、儀器飛行及戰術操作等多階段訓練任務，並具備一定程度的武器掛載能力。

空軍原規劃採購66架勇鷹高教機，不過，由於機號1130的勇鷹高教機去年失事，實際可用數量為65架。

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「勇鷹」高教機已成雷虎小組專用飛機。（資料照）

立法院外交及國防委員會6日邀請國防部進行業務報告，並審查國防部今年度預算。根據國防部送交立法院的書面報告，國軍自2017年至今（2026）年計畫產製勇鷹高教機66架，依年度規劃進行產製與交付，迄今已交付56架。換言之，今年底前尚有10架待交付。

「國艦國造」部分，國防部表示，其同步推進新型救難艦、高效能艦艇、輕型巡防艦及快速布雷艇等建案，均依節點管制執行。潛艦國造原型艦「海鯤號」正依測試程序逐項進行海上測試，並在安全條件無虞情況下持續驗證與交裝。

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