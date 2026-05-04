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感念空軍時刻守護領空安全 李棟樑慰訪空軍司令部致意
軍友社榮譽理事長李棟樑4日前往空軍司令部敬軍慰問。（軍聞社提供）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德正出訪史瓦帝尼，空軍嚴密掌握周遭空域動態，絲毫不敢懈怠，「軍聞社」今日報導，軍友社榮譽理事長李棟樑今（4）日率敬軍團，前往空軍司令部敬軍慰問，向長年堅守戰備崗位、守護國家領空安全的空軍官兵表達敬意與感謝。
軍聞社報導，李棟樑上午抵達空軍司令部，受到空軍司令鄭榮豐上將及官兵代表熱烈歡迎；李棟樑在活動中致贈加菜金及敬軍禮品，慰勉官兵平日執行戰備任務與訓練的辛勞。
李棟樑表示，空軍官兵平時除肩負繁重戰備任務，也需持續投入各項演訓工作，長期維持高度警戒與即時應處能力，守護國家空防安全；他對官兵不分晝夜堅守崗位、默默付出的精神，表達高度肯定與敬佩。
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李棟樑說，國軍官兵是安定社會的重要力量，正因有大家全天候守護，國人才能安心生活；軍友社未來也將持續結合社會資源，以實際行動支持國軍、關懷官兵，為國軍弟兄姐妹加油打氣。