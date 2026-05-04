美軍擴產海馬士！台灣列供應名單 強化遠程打擊能力

洛克希德．馬丁獲11.3億美元合約，擴產M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，以滿足美軍與盟友需求。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加速擴大「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統產能，強化遠程精準打擊能力，並納入多個盟友供應計畫。這項部署被視為提升高強度作戰環境下的機動火力與快速反應能力。

據軍聞網站《Army Recognition》報導，美國以11.3億美元（約新台幣357億元）合約擴大HIMARS生產，由洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）承包，供應美國陸軍、海軍陸戰隊及多個盟友，包括澳洲、加拿大、愛沙尼亞、瑞典與台灣。

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HIMARS採用6×6輪型底盤，具備快速部署與轉移能力，可在發射後迅速離開原地，降低遭反擊風險。在無人機偵察與反砲兵系統普及的戰場環境中，此類機動特性成為關鍵。

該系統可發射「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭與「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），後者最大射程可達300公里，能打擊指揮節點、防空系統、機場與彈藥庫等目標；GMLRS增程型射程可達150公里，未來「精準打擊飛彈」（PrSM）將進一步提升射程與打擊能力。

報導指出，HIMARS不僅是單一武器系統，還結合彈藥供應、訓練與數位火力指揮體系，使盟國部隊能與美軍建立共通作戰架構，加速整合與部署能力。

報導提到，台灣為本次生產計畫中列名的敏感客戶之一，其對外軍售（FMS）通知包含82套M142發射系統、ATACMS飛彈及多型GMLRS彈藥，用於強化整體防衛能力。

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