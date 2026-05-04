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8000架攔截無人機上線！烏克蘭專打「見證者」 低成本防空成形

2026/05/04 16:29

烏克蘭「Octopus」攔截無人機。（圖：烏克蘭國防部）烏克蘭「Octopus」攔截無人機。（圖：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對低成本無人機的大量襲擊，烏克蘭改用同類型裝備反制。官方已採購8000架「Octopus」攔截無人機，用於擊落「見證者」（Shahed）攻擊型無人機，補強低空的防空能力。

據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，國防部已簽署採購合約，將「Octopus」攔截無人機納入分層防空體系。該系統已在戰場驗證效果，並進入量產階段。

目前俄軍頻繁以低成本無人機對烏克蘭進行飽和攻擊，對防空系統形成壓力。相較之下，攔截無人機成本較低，可用於反制大規模空中威脅，成為傳統防空飛彈之外的補充手段。

這款名為「Octopus」（意為章魚）的攔截無人機，具備自動重新鎖定目標能力，可自動追蹤並攔截空中威脅，特別針對大量使用的「見證者」自殺無人機。該系統可於日夜與低空環境運作，並能在電子干擾條件下維持性能。

目前已有29家烏克蘭企業取得授權投入生產，其中4家已與政府簽約。此類分散製造模式可快速擴大產能，同時強化本土國防產業。烏克蘭政府已開放軍用技術轉移至民間廠商，使經戰場驗證的系統可直接投入量產流程，縮短部署時間。

報導指出，這類以低成本裝備對抗低成本攻擊的模式，正逐步改變防空作戰方式，使攔截資源不再完全依賴昂貴飛彈系統。

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