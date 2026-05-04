不怕封鎖！美軍測試「戰地3D列印」 離島即時造飛彈零件

美軍第3機動旅士兵於「肩並肩」（Balikatan）演習現場，整備偵察無人機。美軍此次密集測試無人載具與3D列印技術，旨在化解離島環境下的補給與修護難題。（圖取自美軍DIVDS網站）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在菲律賓演習驗證戰地3D列印與新型無人機技術。此舉可讓離島部隊即時製造零件，提升戰場生存能力。這項發展旨在因應未來補給線遭敵軍切斷的風險。

根據軍聞網站《Defense News》報導，美軍在「肩並肩」（Balikatan）演習中進行這項後勤實驗。相關技術被視為解決「爭議環境物流」難題的關鍵。

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美軍在演習區部署可移動式3D列印設備，部隊現場印製無人機組件與小型武器零件。資料顯示，這項技術可大幅縮短維修週期。美軍官員指出，該模式能減少對數千公里外後勤基地的依賴。在西太平洋島嶼作戰中，這類自給自足能力被視為維持戰鬥力的核心。

演習中同時測試多款「損耗型」無人機。這類載具設計簡單且造價低廉，適合大規模部署。美軍正驗證如何利用這類資產執行情蒐與誘敵任務。

報導提到，這類模式可填補高價值武器受損後的戰力缺口。這反映了美軍正嘗試以數量優勢與低成本科技，回應複雜的區域安全挑戰。

相關技術目前仍處於實戰驗證階段。報導指出，野外環境的列印精度與量產能力仍有提升空間。美軍官員表示，這類後勤模式的長期效能仍需進一步觀察。

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