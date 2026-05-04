中國航空母艦8度入侵！南韓擔憂 北京意圖將西海「內海化」

中國航空母艦遼寧號。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國吃人夠夠，不僅近年來視台灣海峽和南海為其「內海」，動用艦艇在其中展現武力，也侵擾南韓管轄的西海（中國稱黃海）海域。最新數據顯示，去年中國航母有8次侵入南韓管轄的西海，這是2020年開始有紀錄以來次數最多的1年來，南韓各界對中國試圖將西海「內海化」的擔憂日益加劇。

《朝鮮日報》報導，南韓國會國防委員會國民力量黨（PPP）議員庾龍源（Yoo Yong-won）辦公室從聯合參謀本部取得的資料顯示，中國航母去年8次進入南韓管轄區的西海海域，較22022年、2023年、2024年的7次、5次、6次顯著增加。中國航母今年第1季也進入南韓管轄西海海域。漢陽大學特聘教授文根植指出：「中國對南韓『炫耀武力』的目的應該所圖甚大。」

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管轄海域是沿海國家行使主權或主權權利的區域，包括領海、專屬經濟區（EEZ）和大陸棚等。南韓管轄海域的確切邊界線基於軍事安全原因並未公開，據了解劃定在南韓專屬經濟區邊界線附近。根據「聯合國海洋法公約」，認可沿海國家擁有對專屬經濟區和大陸棚進行勘探和開發的主權權利，但所有其他國家的船舶也可在此自由航行。

但一旦有外國軍艦進入南韓的管轄海域，南韓海軍會進行監視。南韓海軍從中國航母進入南韓管轄海域的那一刻起，就在用雷達進行即時監視和追踪，並出動海上巡邏艦艇，採取戒備態勢。

中國軍艦和軍用飛機在該海域的活動也變多。中國軍艦進入南韓管轄海域的次數，從2024年的約330次增加到去年的約350次，增加了約20次。中國軍用飛機進入南韓防空識別區（KADIZ）的次數也從2024年的90多次增加到去年的100多次。

聯合參謀本部稱，今年第1季中國海軍軍艦接近了位於忠清南道泰安半島近海的格列飛列群島中的西格列飛島西北方約50公里處。庾龍源辦公室分析，該地點距離南韓瑞山空軍基地約140公里，距離京畿道平澤市的烏山空軍基地和美國陸軍基地漢弗萊斯營（Camp Humphreys）約180公里，屬於可以透過無線電波和電子資訊訊號探測到韓美聯軍活動的範圍。

專家分析，中國航母和其他軍艦頻繁進入西海，與中國計劃將西海變為內海，並進軍太平洋密切相關。中國自2012年首艘航母「遼寧艦」服役以來，2019年第二艘航母「山東艦」、去年第三艘航母「福建艦」相繼服役。目前也正在建造排水量11萬至12萬噸級的核動力航母。

美國試圖將中國的影響力阻斷在從日本九州和沖繩到台灣和菲律賓的第一島鏈以內。但中國將第一島鏈以內的海域視為內海，計劃突破從日本本州延伸至太平洋連接伊豆群島和關島的第二島鏈，向太平洋擴張。去年6月，遼寧艦和山東艦首次跨越第二島鏈，進入西太平洋地區，去年12月，福建艦首次通過台灣海峽。美國國防部預測，到2035年，中國將擁有9艘航母，意圖縮小與擁有11艘航母的美國之間的差距。

庾龍源表示：「面對迅速成長的中國海軍，韓軍迫切需要制定因應策略，需要迅速推進引入核動力潛艇和KDDX（南韓型新一代驅逐艦）等，增強海軍力量。」聯合參謀本部表示：「我方正在嚴密監視追踪中國軍艦的活動，在遵守國際法艦的同時，積極因應中國軍艦的活動。」

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