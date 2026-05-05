高雄港二港口直播一度關閉 傳潛艦海鯤號將深海潛航測試

潛艦海鯤號將展開深海潛航測試。（記者洪定宏攝）

首次上稿 05-05 00:13

更新時間 05-05 06:20

高雄港二港口直播昨天深夜11點9分一度關閉，約1個小時後又開放直播，傳潛艦海鯤號今將展開深海潛航測試。（讀者提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號於3月12日出港潛航測試後，長達將近2個月沒有出航，引發外界議論。不過，被軍事迷當作海鯤號出航觀察指標的高雄港二港口直播畫面，昨天深夜出現特殊異樣，最後在今天上午7點多海鯤號出航前，大約不到半小時全部關閉。

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網友嘲諷海軍跟台船「搞小動作」，原本在海鯤號出航前一天關閉直播，後來改在當天，最近數次更故意在出航前一小時甚至半小時才關閉。昨天的特殊異樣是出現多個直播網址，有的深夜已關閉，有的直到出航前，大約不到半小時才全部關閉。

據了解，高雄港二港口的監視器由高市府文化局紅毛港文化園區架設，具有24小時直播功能，原本只是固定角度，後來進化為180度轉動，方便網友觀看各類型船隻進出高雄港，深受好評。

不過，自從海鯤號首度出港測試後，台船在海軍壓力下，以軍事機密為由發文要求文化局在海鯤號出港前後關閉監視器，引發網友不滿，但意外演變為觀察海鯤號是否出港的指標。

回顧海鯤號3月12日出港潛航測試後，總統賴清德於3月19日親赴高雄視導，更首度「開箱」海鯤號內部艙間，從艦艏甲板深入潛艦腹地，包括官兵的寢室、緊急醫療設備、餐廳暨交誼廳等區域。

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