海鯤潛艦今再次出海 何時操雷丶跨夜測試 陳政宏：快了！

海鯤號出港海測，奮進魔鬼魚戒護伴隨。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）今（5）日上午7時進行第13次海測，這是第7次潛航測試，也是總統賴清德登艦視導後首次出海，台船力拚7月交艦海軍，外界關切關鍵的操雷、跨夜測試，董事長陳政宏透露，測試順利，「現在不方便講什麼時候，但就是快了」。

海鯤號今天7時現身，比之前時間還早，吸引大批軍事迷前往加油打氣，海鯤號緩緩出港，台船奮進魔鬼魚號無人艇、海軍陸戰隊M109突擊艇也在旁伴隨戒護。

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海鯤號今天再度現身海測，力拚七月交艦。（記者李惠洲攝）

台船於2月8日公布海鯤號淺水潛航影像紀錄，打臉外界唱衰海鯤號是「玩具」。台船董事長陳政宏日前接受媒體訪問時預告，上次公布海鯤號海測影片，可以看到有一段愈潛愈深，深到沒有光線，他說，一般光線也是電磁波，很快會被海水吸收掉，所以潛艦到了水下比較不容易通訊，也不容易被看到，一般超過30公尺什麼光線都不容易看到了，測試會愈來愈深，以後會沒有影片，因為什麼都拍不到。

針對未來包括發射操雷等測試重點，陳政宏表示，如果只是測試魚雷管能否發射出去，在岸邊就可以做了，事實上已經測過了，沒有問題，再來就是要發射沒有彈頭、不會爆炸的魚雷，不只看魚雷管本身，這還要搭配其它系統測試，也是後面測試的重要里程碑；他說未來還要看續航力、耐久程度，時間要久一點。

海鯤號今進行第十三次測試。（記者李惠洲攝）

跨夜潛航測試時間點，他說，之前有時候拖到晚上七、八點才回來，其實是沒有準備晚餐，所以當天必須趕快回來。他說，有天早上歡送它出去了，晚上沒有回來，就是在跨夜測試，「現在不方便講什麼時候，但就是快了」。

台船表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

海鯤號出港。（記者李惠洲攝）

海鯤號測試進度再度推進。（記者李惠洲攝）

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