國家認同丶敵我意識不能有模糊空間 呂坤修上將：嚴防在地協力者

陸軍司令呂坤修上將主持「5月份軍務會報」時指出，國家認同與敵我意識不能有模糊空間，更應嚴防在地協力者運用吸收、滲透及利誘等態樣對我官兵進行接觸。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台文攻武嚇，以各種方式接觸丶吸收現役及退役官兵，意圖從內部製造混亂，陸軍司令呂坤修上將昨日主持「5月份軍務會報」時指出，國家認同與敵我意識不能有模糊空間，更應嚴防在地協力者運用吸收、滲透及利誘等態樣對我官兵進行接觸。

鑑於中共滲透及統戰手段日趨多元，呂司令特別提醒，應針對營區周邊之潛在危安據點保持高度警覺，嚴防在地協力者運用吸收、滲透及利誘等態樣對我官兵進行接觸；並強調，各級幹部務必引導官兵認清統戰本質，堅定愛國信念，同時亦可藉由單位隊史館所陳展的光榮史蹟，使官兵體認中華民國國軍奮鬥成長的艱辛歲月及演訓成果，進而凝聚部隊向心，激發官兵奮戰到底的抗敵決心，有效構築堅實的心理防線。

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對於首次舉辦的全軍性無人機訓測評鑑，呂坤修指出，這是將無人機向實戰化邁進的重要一步，從基礎操作到模擬戰場景況，具體落實於戰術運用上。而在下半年的評鑑中，應朝「夜間」、「視距外」及「抗干擾」等更困難的項目邁進，並指示業管全力協助各級單位籌設無人機專業訓練教室，藉以拓展自主修能及研發能量。

另在領導統御方面，呂司令提醒「階級」是伴隨職責而來，謹慎善用國家賦予的權力，不可乖張妄為，更不可剛愎自用，期許以優質的領導，營造更好的服役環境。

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