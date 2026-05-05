軍武圖輯》3858公尺玉山運補任務 空軍黑鷹落地前「先做這個動作」

空軍救護隊黑鷹直升機執行高山運補任務。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕位於海拔3858公尺的玉山氣象站，負責高山氣象資料蒐整與預報任務，日常物資與人員輪替仰賴直升機協助完成，空軍救護隊依任務需求，定期派遣UH-60M黑鷹直升機執行高山運補任務，克服高海拔空氣稀薄對動力的影響、山區地形氣流變化，以及雪季降落的挑戰，精準操控完成進場，資深飛官說，高山上無法預估地基穩固狀況，黑鷹在落地前，飛行官會先緩慢將機身輕觸地面，確認地面能完全承受直升機重量，才會完全著陸。

空軍救護隊長期肩負搜救、醫療後送等任務，具備全天候應變能力，能夠在嚴峻環境迅速投入支援，同時，空軍救護隊也協助執行「高山運補」任務，在面對地形險峻、氣候多變的不穩定環境，更是考驗飛行官技術與應處能力。

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玉山氣象站高山氣象資料蒐整與預報任務。（圖：軍聞社提供）

運補任務時，飛行官會先將機身輕觸地面，確認地面能完全承受直升機重量。（圖：軍聞社提供）

空軍救護隊執行運補前，會由地勤完成物資整備，同時確認天氣資料、機身載重，確保直升機在高山環境中具備足夠動力，飛抵目標區後，會於停機坪上空實施高高度、低高度視察，目視四周環境。此外，高山上無法預估地基穩固狀況，飛行官會先緩慢將機身輕觸地面，確認地面能完全承受直升機重量，才會完全著陸；隨後，機組人員則要在有限時間內，將物資完成交接作業，以降低高山環境對飛行安全的影響。

玉山氣象站為東北亞最高的氣象觀測站，隸屬交通部中央氣象署，肩負高山氣象資料蒐整與預報任務，地處高海拔，蒐集高空天候變化資料。近年來科技日新月異，氣象儀器由傳統式改為自動式，傳輸系統也進步神速，使預報作業隨時可得到最新的天氣資料，以利天氣預報分析提高天氣預報準確度。

空軍司令部副主任王自立少將，日前搭乘空軍黑鷹直升機，慰問玉山氣象站人員。（圖：軍聞社提供）

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