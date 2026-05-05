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操雷與耐航測試成焦點 海鯤號持續驗證作戰能力
海鯤號今天推進測試進程。（記者李惠洲攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）今（5）日上午進行第13次海測，這是第7次潛航測試，距離上次出海已經約一個月，軍事專家紀東昀說，這是進行優化休整，屬於正常狀況，至於能否於6月交艦海軍，他說凡事都有機會，但也要注意安全。
紀東昀今天再度到高雄港為海鯤號加油打氣，他受訪時說，未來除了操雷測試以外，接下來還要做耐航測試，深度及航行時速會增加，觀察耗電量及系統穩定度，已進入最後測試，最後交艦海軍作戰術測試，看這艘船是否能執行戰術性運用，這跟造船廠的測試是不同層次。
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軍事專家紀東昀。（記者李惠洲攝）
外界關切交艦時程，紀強調，交艦以安全為前提，不會押一個時間點做最後ending（結束），目前看起來穩紮穩打，也急不得，能否6月交艦，凡事都有機會，但也要注意安全。
關鍵的操雷測試引人矚目，紀東昀說，目前都還在高雄港及左營之間海域做測試，其實在這裡就可以做操雷測試，國外資料顯示有包括水面浮航發射操雷，因為潛艦伏擊對象主要是水面艦，不用潛到很深，會潛到1、200公尺深是潛艦對潛艦，發射操雷深度不會到那麼深，各國都一樣，