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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄羅斯宣布將短暫停火 澤倫斯基提前響應

2026/05/05 10:52

俄羅斯和烏克蘭分別宣布停火。圖為俄羅斯總統普廷（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）。（法新社）俄羅斯和烏克蘭分別宣布停火。圖為俄羅斯總統普廷（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯4日宣布，將在8日至9日對烏克蘭實行單方面停火，該期間正值俄羅斯紀念二戰勝利日。俄羅斯還警告，如果烏克蘭違反停火，將對其發動大量飛彈打擊。烏克蘭同日回應，將自6日實施停火。

根據《法新社》報導，俄羅斯國防部在官方通訊社《MAX》上表示，依據領導人普廷的決定，自8日至9日實施停火，希望烏克蘭也能效仿。

俄羅斯國防部補充，如果烏克蘭試圖實施其干擾「偉大衛國戰爭勝利81週年紀念」的犯罪計劃，俄羅斯武裝部隊將對基輔市中心發動報復性大量飛彈打擊。

烏克蘭總統澤倫斯基則在X上指出，烏克蘭截至目前尚未收到俄羅斯就停火方式的正式要求，停火僅在社交媒體上被提及。

澤倫斯基稱，鑑此烏克蘭宣布自6日凌晨12時（格林威治標準時間下午9時）開始實施停火。在此之前，確保停火生效是切實且可行的。

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