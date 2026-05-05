賴總統訪史順利上午搭專機返台 空軍派4架F-16V戰機護航

駐守花蓮基地的空軍F-16V戰機。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，並搭乘史瓦帝尼專機返台，預計今天上午10點40分降落桃園機場。空軍規劃派出4架F-16V戰機執行護航任務，確保總統專機飛航安全。

賴清德原定今年4月下旬出訪史瓦帝尼，卻遭中國施壓，導致馬達加斯加等3個非洲國家撤銷我方專機飛越許可，一度影響行程。但在史國國王恩史瓦帝三世協助下，賴清德於5月2日搭乘史國專機順利出訪。史國專機昨晚6時左右自當地起飛，並繞行非洲東南部、南印度洋及印尼群島上空，避開相關限制空域，預計今日上午返抵台灣。

賴清德突破中國打壓，2日搭乘史瓦帝尼專機訪史。（資料照，總統府提供）

依慣例，總統專機進入我國防空識別區（ADIZ）後，空軍會派遣戰機護航，例如前總統蔡英文出訪中美洲期間，即曾由約4架F-16V戰機伴飛。國軍雷達、防空飛彈部隊亦會同步警戒，嚴密監控周邊空域動態。

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