空中加油機不再手無寸鐵 美擬配主動防禦系統

圖為美軍KC-135加油機為F-16戰機加油情形。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對大型支援飛機在高強度戰場中生存性不足問題，美國空軍正推動全新防護體系。根據2027財年預算，美軍預計在2031年前投入約5.08億美元（約新台幣160.6億元），開發「大型飛機生存系統」（LASS），使加油機與運輸機具備主動防禦能力，能直接攔截來襲飛彈與無人機。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美空軍2027財年申請6800萬美元（約新台幣21.5億元）啟動LASS研發，其中包括5000萬美元用於開發全方位感測器，1800萬美元設計結合動能與非動能武器的攔截系統（PAKS-D），該系統已於今年3月獲驗證。

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報導指出，LASS採模組化設計，整合感測器、處理器與效應器，使KC-135、KC-46等空中加油機，以及C-5、C-17等大型運輸機，能在機上完成「偵測—判斷—攔截」完整防禦流程，不再依賴外部護航。

報導說，LASS的出現，與「大型飛機紅外線反制系統」（LAIRCM）開發項目形成分工，後者主要應對肩射飛彈等紅外線威脅。

值得注意的是，該計畫採用快速原型與競標機制（OTA），以加速技術成熟與降低開發風險。

時任運輸司令部司令范歐佛斯特曾警告，大型飛機僅在後方軌道等待任務的時代已經結束，必須具備主動防禦手段。近年來 KC-135 機組人員因參與擊落伊朗飛彈與無人機任務獲頒勳章，更凸顯了支援載台在爭議空域中生存能力的急迫性。

報導指出，美軍已規劃曾購75架KC-46，逐步汰換服役逾60年的KC-135；此外，美軍也同步推動加油機與運輸機現代化，包括申請1.05億美元提升資料鏈能力，以及評估「下一代空中加油系統」（NGAS），可能採用匿蹤設計或強化防護能力，以提升在敵防空環境中的生存性。

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