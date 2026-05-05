突破伊朗火網！美軍2神盾艦強渡荷姆茲海峽 阿帕契直升機火線掩護

美國海軍驅逐艦梅森號（USS Mason）於海域巡航。該艦與特魯斯頓號（USS Truxtun）4日在阿帕契直升機掩護下，成功強行通過荷姆茲海峽。（圖取自美國海軍官網）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍2艘伯克級神盾驅逐艦4日闖過伊朗飛彈與無人機火線，強行通過荷姆茲海峽並進入波斯灣。這項名為「自由計畫」的行動，正式介入遭伊朗控制的戰略航道。

根據《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）報導，美國國防官員透露，海軍飛彈驅逐艦特魯斯頓號（USS Truxtun）與梅森號（USS Mason）在4日航行期間，遭遇伊朗高度協同的彈幕攻擊。伊方動用大量快艇、飛彈與無人機進行飽和圍攻，試圖阻斷美艦入灣。

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官員指出，這2艘神盾艦均為配備先進雷達與導向飛彈的驅逐艦，美軍在阿帕契（Apache）直升機與多型軍機支援下，利用艦載防禦系統攔截威脅。美方證實，這2艘軍艦在4日航行中均未被擊中，也沒有任何投射物接觸到船體。

美國中央司令部（CENTCOM）指出，此次任務是「自由計畫」（Project Freedom）的核心行動。除了軍艦強行通過，美軍同時護送2艘懸掛美國國旗的商船順利穿越海峽。

目前波斯灣內仍有數百艘船舶因對峙受困。中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示，美方已聯繫數十家航商，鼓勵恢復海峽的交通流量。

針對美方入灣行動，德黑蘭當局日前曾發布攻擊警告。伊朗國營媒體否認美方說法，指稱並無商船通過。目前美方正對伊朗港口實施海軍封鎖，伊朗則指稱此舉違反現有停火協議。

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