新華社首次曝光訓練中的100式戰車及艙內畫面 稱空間「有點擠」

新華社近日宣傳片可見100式戰車於野外進行訓練。（圖取自新華社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國官媒近日首度公開「100式」（ZTZ-100）戰車實兵訓練畫面，不僅顯示其已由閱兵展示轉入實戰化測試，也首次曝光車內操作情形。

軍聞網站「Defence Blog」報導，畫面顯示100式戰車於塵土飛揚的訓練場高速機動，並首次捕捉乘員在車內操作系統的影像，為外界提供該型戰車內部配置的初步資訊。

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報導指出，100式戰車最早於閱兵中亮相，與現役99A式最大的差異在於採用「無人砲塔」設計。透過將三名車組人員完全移入受重裝甲保護的車體內，並以遠端方式操作主砲與火控系統，使人員避開砲塔這一傳統上最易遭攻擊的區域。雖然此舉強化了防護能力，但公開影像顯示，乘員必須在相對狹窄的艙內空間執行任務。

在防護能力上，100式搭載4具相位陣列雷達與2套GL-6主動防護系統，可形成360度偵測與攔截能力，針對反戰車飛彈、遊蕩彈與上攻武器進行末端攔截，顯示其已針對近年戰場威脅進行改進。

不過，作為僅有40噸的中型戰車，共軍顯然必須在火力、機動性與防護力上進行取捨平衡。從上述資訊來看，100式機動性雖高，但防護力肯定不如99A式，因此選擇無人砲塔及主動防護系統補強。

值得注意的是，此次畫面顯示該型戰車已進入野外操作階段，但從曝光車輛數量與標記判斷，仍可能屬於原型或小批量預生產型號，尚未進入全面量產部署。

新華社近日宣傳片公開100式戰車艙內空間。（圖取自新華社）

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