韓K9自走砲將在美設廠生產 搶先佈局美陸軍標案

圖為K9MH輪型自走砲（圖取自X@TRUFAULT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓華集團決定參與競標美國陸軍自走榴彈砲現代化（SPH-M）項目，為此韓華近日已決定將在阿拉巴馬州先行建立K9自走砲的整合與測試設施，為生產K9榴彈砲準備，強化爭取美國陸軍新一代155公厘機動火力系統的勝算。

軍聞網站「Army Recognition」報導，韓華提出的針對美軍需求調整的8×8輪型K9MH設計，結合K9A2自動裝填技術與155公厘52倍徑火砲，射程可達60公里以上，並裝備40發彈藥，射速每分鐘可達9至10發，並可在30秒內完成部署與撤收，乘員僅需3人，具備快速「射擊後轉移」能力。

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報導指出，該系統最大特色在於自動化砲塔與彈藥補給體系。K10補給車可於約18分鐘內完成再裝填，使部隊在高威脅環境下仍能維持高頻率火力輸出，同時降低人員暴露風險。

在作戰定位上，K9MH並非單純取代現有履帶式火砲，而是填補美軍輕型與機動部隊的火力缺口。相較於M777拖曳式榴彈砲，輪型自走砲具備更高機動性與生存性，可支援史崔克與遠征部隊作戰需求。

值得注意的是，韓華在美國陸軍做出最終決定前，即先行落腳阿拉巴馬州奧佩利卡（Opelika）建立生產線。此舉不僅回應了美國國會要求國防製造本土化，也展現其不依賴海外供應鏈的決心。相較於先前失敗的ERCA計畫，韓華強調K9系列已獲南韓、北約及羅馬尼亞等多國採用，具備極高的生產準備與成熟的後勤維修經驗。

目前，美國陸軍正尋求能快速投入測試並網狀化作戰的現成方案。競爭者包括德國RCH155、瑞典Archer、以色列Sigma及美國本土升級方案M109-52等。

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