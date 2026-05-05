自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

T-7A「紅鷹」教練機漸入佳境 獲美空軍小批量生產

2026/05/05 15:59

美空軍近日已正式批准波音T-7A「紅鷹」高級教練機進入低速率初始生產（LRIP）（DVIDS）美空軍近日已正式批准波音T-7A「紅鷹」高級教練機進入低速率初始生產（LRIP）（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍新一代教練機計畫邁入關鍵階段。空軍已正式批准波音T-7A「紅鷹」高級教練機進入低速率初始生產（LRIP），並簽署2.19億美元（約新台幣69.2億元）合約生產首批14架，預計於2027年達成初始作戰能力，逐步取代服役逾60年的T-38教練機。

軍聞網站「Defense News」報導，T-7A已通過國防採購流程中的「里程碑C」（Milestone C），代表該計畫由研發階段正式轉入量產。美空軍強調，該機將成為未來戰機飛行員訓練體系的核心平台。

報導指出，T-7A採用數位設計與先進航電系統，可提供更接近現代戰機的訓練環境，使學員能銜接F-35、F-22及未來第六代戰機操作需求，對空軍教育訓練體系具有世代轉換意義。

不過，該計畫過去曾因彈射座椅、飛控軟體與供應鏈問題延誤進度，波音在固定價格合約下已承受超過18億美元損失。為確保品質，美軍採行謹慎策略，前三批次產量將分別核准，以便根據後續飛行測試結果即時修正生產規範。

根據規劃，T-7A全案將採購351架飛機及46套模擬訓練系統，並部署於5個訓練基地。首架飛機已於2025年底交付，並投入第99飛行訓練中隊使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中