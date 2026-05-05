T-7A「紅鷹」教練機漸入佳境 獲美空軍小批量生產

美空軍近日已正式批准波音T-7A「紅鷹」高級教練機進入低速率初始生產（LRIP）（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍新一代教練機計畫邁入關鍵階段。空軍已正式批准波音T-7A「紅鷹」高級教練機進入低速率初始生產（LRIP），並簽署2.19億美元（約新台幣69.2億元）合約生產首批14架，預計於2027年達成初始作戰能力，逐步取代服役逾60年的T-38教練機。

軍聞網站「Defense News」報導，T-7A已通過國防採購流程中的「里程碑C」（Milestone C），代表該計畫由研發階段正式轉入量產。美空軍強調，該機將成為未來戰機飛行員訓練體系的核心平台。

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報導指出，T-7A採用數位設計與先進航電系統，可提供更接近現代戰機的訓練環境，使學員能銜接F-35、F-22及未來第六代戰機操作需求，對空軍教育訓練體系具有世代轉換意義。

不過，該計畫過去曾因彈射座椅、飛控軟體與供應鏈問題延誤進度，波音在固定價格合約下已承受超過18億美元損失。為確保品質，美軍採行謹慎策略，前三批次產量將分別核准，以便根據後續飛行測試結果即時修正生產規範。

根據規劃，T-7A全案將採購351架飛機及46套模擬訓練系統，並部署於5個訓練基地。首架飛機已於2025年底交付，並投入第99飛行訓練中隊使用。

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