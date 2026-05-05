台灣採購IBCS系統要多少錢？ 美售科威特同系統報價達790億元

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕為建構「台灣之盾」的整合型先進防空網，我國計畫向美國增購一個愛國者PAC-3 MSE飛彈的飛彈營丶新式LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，中低空層則是增購NASAMS防空飛彈系統，其中的IBCS系統價格因牽涉品項及數量，過去難以有一個估算的標準，但美國政府最近出售IBCS系統給科威特，金額達到25億美元（約790億台幣），其配屬的項目及數量，可供台灣建軍上的參考。

在美伊戰爭之後，科威特強烈希望建立一套整合型的先進防空系統，為此，科威特先前已向美方採購LTAMDS雷達，輔以現役的愛國者飛彈系統，此次則是獲得美方同意供售IBCS系統，以發揮整合防空丶精準火力分配及協調的功能。

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PAC-3 MSE攔截敵方彈道飛彈的作戰效益相當優異，這是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

我國的狀況與科威特不同，我國有現役的愛國者三型飛彈，先前也已獲得一批愛三MSE型飛彈，此次是要增購一個營的PAC-3 MSE飛彈，此外，還要新購LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，在中低空層則是增購NASAMS防空飛彈系統，以此四大系統建構成「台灣之盾」的整合型先進防空網，預估總額將達150億至200億美元左右。

新的愛國者飛彈營，規劃搭配部署LTAMDS雷達。（取自RTX官網）

根據美國國務院本週最新發佈的軍售訊息顯示，美方應科威特政府要求，已同意以下購案，包括：6 套拆裝式「整合防空與飛彈分層防禦作戰中心」（IBCS）交戰作戰中心（EOC）；2 套機載式 IBCS EOC；6 套拆裝式 IBCS 整合協作環境（ICE）；2 套機載式 IBCS ICE；14 套車載式 IBCS 整合火力單位改裝套件；35 套裝設於增強型發射系統套件上的發射器整合網絡套件；以及 24 套 KIV 77 或 79 敵我識別加密器。

此外，採購內容亦涵蓋：通信設備、工具與測試設備、支援設備、發電機、車輛、運輸服務、刊物與技術文件；包含防空可配置訓練器在內的訓練設備；備品與維修零件；人員培訓；技術支援外派小組；美國政府與承包商的技術援助與服務、IBCS 第二階段規劃、工程及後勤支援服務；系統整合與測試；運輸、現場辦公室支援，以及其他相關的後勤和計劃支援要素。





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