美軍AH-64、MH-60用什麼打爆伊朗快艇？ 外媒指APKWS II可能參戰

美軍官兵裝填「先進精準殺傷武器系統 II」（APKWS II）情形。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普宣布啟動「自由計畫」協助商船通過荷姆茲海峽，美軍AH-64阿帕契攻擊直升機、MH-60海鷹直升機已擊沉數艘伊朗快艇，雖然美軍未證實其採用的武器種類，但根據公開資訊，這二型直升機都能搭載地獄火飛彈、機砲等武器，同時隨著新型火箭彈「先進精準殺傷武器系統 II」（APKWS II）逐步整合至各型空中平台，可成為反制海上「蜂群」的重要兵力。

伊朗伊斯蘭革命衛隊大量運用小型快艇，具備成本低、機動性高與數量優勢，可藉由多點接近與飽和攻擊方式威脅大型軍艦與商船。根據外國軍聞網站《戰區》報導，美軍自兩伊戰爭「油輪戰」以來，即持續發展應對戰術，並在2000年代後，因「柯爾號」驅逐艦遇襲事件與兵棋推演經驗，加速強化近程防禦與空中反制能力。

圖為美軍陸軍的AH-64攻擊直升機。（法新社）

武裝直升機因具備低空、低速飛行特性，可有效搜尋並鎖定高速小型目標，成為反制蜂群的重要平台。AH-64阿帕契攻擊直升機可搭載30公厘機砲、AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈，以及70公厘火箭彈；MH-60海鷹直升機則可依任務需求，配置7.62公厘或12.7公厘機槍、火箭彈與地獄火飛彈等。

《戰區》報導也特別點名已成美軍新寵的APKWS II，這型把傳統70公厘火箭彈加裝雷射導引套件的彈藥，使其具備精準打擊能力，在維持成本優勢的同時，大幅提升命中率與單發效益。相較於非導引火箭或機砲，APKWS II可在較安全距離外，精準攻擊小型船艇，也有助於在面對多目標時，進行更有效的火力分配。

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