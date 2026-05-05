美陸戰隊測試無人直升機 太平洋前線補給模式出現新變化

UH-72無人運送連接器模擬圖。該機由拉科塔（Lakota）直升機衍生而成，用於支援美國陸戰隊對分散部隊執行物資運補任務。（圖取自空中巴士官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）預計在太平洋地區測試一款可選擇無人駕駛的直升機，用於在高風險環境中運送補給。該機種可在沒有飛行員的情況下執行任務。

根據《Defense News》報導，這項名為「空中物流連接器」（ALC）的計畫，是以空中巴士（Airbus）H-145直升機為基礎進行開發。該機型在美軍的正式型號為UH-72「拉科塔」（Lakota），目前正進行無人化改裝測試。

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報導指出，研發團隊在UH-72軍用直升機中導入自主導航技術。在近期測試中，該機已能在無人駕駛狀態下完成起降與飛行，並在模擬複雜環境中成功避開障礙物。

軍方規劃明年由部署於太平洋的陸戰隊單位率先接收。相關測試旨在評估該系統在離島前線環境下的自主飛行與物資補給能力。

報導提到，美國陸戰隊近年調整部署方式，強調分散配置的小型單位運作。相關單位在遠離主要基地的情況下，對補給穩定性的需求隨之提高。

在這樣的作戰型態下，無人化運補系統可用於執行高風險空域任務，將物資送往前線單位。報導指出，這類模式旨在減少飛行員暴露在風險中的情況，並提升部隊在爭議環境下的任務彈性。

太平洋地區由多個島鏈構成，補給距離長且分散。相關作戰環境，使空中運補與機動能力成為維持戰鬥力的重要課題。

報導提到，美國陸戰隊預計在2027年進一步展示該系統的作戰能力。相關技術在惡劣天候與電子干擾環境下的穩定性，仍待後續驗證。

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