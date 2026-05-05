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會自己找目標攻擊！俄軍AI無人機曝光 搭載輝達模組

2026/05/05 12:49

俄羅斯研發的「克林」（Klin）自殺無人機。烏克蘭情報單位指出，該載具搭載AI運算模組，具備自主辨識目標能力，即便在通訊受干擾情況下仍能執行任務。（圖擷取自烏克蘭情報單位官網）俄羅斯研發的「克林」（Klin）自殺無人機。烏克蘭情報單位指出，該載具搭載AI運算模組，具備自主辨識目標能力，即便在通訊受干擾情況下仍能執行任務。（圖擷取自烏克蘭情報單位官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯正開發一款具備人工智慧（AI）能力的自殺無人機，可在飛行中自動辨識並鎖定目標。烏方資料指出，該系統可在通訊受干擾的情況下執行任務。

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏國情報單位揭露俄製「克林」（Klin）自殺無人機的規格。該載具由俄羅斯公司Roboavia研發，採三角翼設計，翼展約1.9公尺，可攜帶5公斤高爆炸藥。

報導指出，該機與傳統載具的差異在於整合了機器視覺技術。其核心搭載輝達（Nvidia）Jetson TX2運算模組，讓無人機具備尋找並追蹤目標的能力。

報導提到，這類AI導航功能可減少對人為遠端操作的依賴。當戰場出現電子訊號干擾時，該系統仍可在通訊不穩的情境下，根據預設程序持續追蹤目標。

資料顯示，克林無人機在攻擊末端具備機動性。其前置控制翼面設計能調整航跡，提升命中裝甲車輛或據點的機率。相關技術目前已觀察到被應用於多款俄系無人機序列中。

零組件涉及台灣 具備海陸版本

值得關注的是，烏方拆解發現該載具內部含有來自美國、瑞士、台灣及南韓等國生產的電子零組件。相關零組件來源涉及台灣等地，顯示商用技術在軍事系統中的流動情況。

克林無人機目前已發展出陸基與海事兩款型號，可分別因應不同環境的引爆需求。報導指出，相關技術在惡劣天候下的穩定性，仍待後續進一步觀察。

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