萬元水雷炸億元軍艦！台不對稱戰法鎖死共艦 另砸3350億造無人機海

萬象二型沉底水雷緩緩吊掛上「合字號」通用登陸艇，海陸兩棲偵搜大隊官兵在一旁戒護。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院推出8年1.25兆軍購特別條例，但立法院朝野分歧甚大，而政院版的特別預算到底有哪些關鍵項目？臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立、吳浩宇指出，根據國防部公布的特別預算細節，預計用3350億元編裝數十萬架無人機與無人船，同時建構「非紅供應鏈」；另一方面，看似古老的水雷武器，正因其「低成本、高殺傷」特性，成為不對稱作戰中阻滯共軍兩棲船團的「鎖喉」關鍵。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇分析，為因應全球國防趨勢，我國目標在2030年前將國防支出提升至GDP 5%。行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，特別預算共分為七大類別，旨在透過AI指管系統與重層攔截網絡，打造「台灣之盾」。

吳浩宇指出，在公開的採購項目中，「無人載具及其反制系統」預算高達3350億元，預計籌購各構型無人機20萬逾架、委製1320艘無人船。此外，在「精準火砲」與「遠程打擊」項目，將編列約2410億元採購60門M109A7自走砲，以及增購82套海馬士多管火箭系統（HIMARS）與420枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），藉此建置綿密的擊殺網。

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臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇（左）、馮艾立（右）。（記者左涵淨製圖）

除了特別預算採購的新型裝備之外，已使用多年的不對稱武器，仍扮演台海防衛要角，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立表示，水雷看似不起眼卻致命，因為水雷的威脅，在於讓敵人無法確認「哪裡安全」，能以低成本迫使對手付出高昂的時間與作戰代價。一旦水雷入水，偵測與排除極為困難，是海軍最複雜的作戰考驗。

馮艾立進一步指出，美國海軍研究所分析顯示，水雷在台灣防衛中具備四大效果，分別為拖慢共軍登陸時程、破壞兩棲協同、迫使船隊進入可預測航道，並讓共軍掃雷兵力暴露在我方火力之下。他強調，水雷的戰術功能就是讓共軍「慢下來、亂起來、聚在一起」，這正是以小博大、對抗昂貴進攻體系的核心。

馮艾立也提醒，台灣近年已將快速布雷艇納入漢光演習，但仍面臨布雷時機拿捏、多元平台運用以及自身反水雷能力等三大挑戰。面對共軍可能擁有的數萬枚水雷存儲，台灣如何在強化布雷能力的同時，提升獵掃雷效能以防補給線被切斷，將是我國國安體系未來建軍備戰的重點。

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