一個人放飛就能打戰車！美軍選定新型自殺無人機 台灣也有同系列

美軍士兵攜帶「彈簧刀」系列遊蕩攻擊彈，該系統可由單兵操作，升空後盤旋搜尋目標，再俯衝攻擊裝甲載具。（圖：AeroVironment）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個人背著發射器，按下按鈕完成「放飛」後，小型無人機在空中搜尋目標，直接撞向敵方裝甲車引爆。這種被稱為「自殺式無人機」（又稱遊蕩攻擊彈）的武器正成為戰場新主角。美軍最新選定的彈簧刀400（Switchblade 400），就是強化此類作戰模式的關鍵系統。

軍聞網站《Defence Blog》報導，根據美國陸軍與廠商釋出的資料，美軍5月4日與宇航環境公司（AeroVironment）達成協議，選定「彈簧刀400」作為新型攻擊無人機計畫核心。這款被稱為「輕型戰車殺手」的系統，全重不到40磅（約18公斤），設計為一個人即可攜帶與操作。

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這項裝備讓前線士兵不需等待空軍或砲兵支援，即可執行打擊。這意味著士兵能在幾分鐘內完成從「發現目標」到「摧毀裝甲」的攻擊流程。原本需要戰車或重型反裝甲飛彈才能完成的任務，現在單兵即可獨立執行。

該類系統可在空中盤旋搜尋目標，再選擇時機發動攻擊，使前線作戰更具彈性與即時性。

導入AI辨識技術 強化抗干擾能力

彈簧刀400配備自動目標辨識（ATR）技術，具備自主偵測與追蹤目標的能力。資料顯示，該系統在通訊與GPS可能受干擾的環境下，仍能維持一定作戰能力，依據預設程序鎖定目標執行任務。

報導指出，這項技術減少了對操作員持續下達指令的依賴。彈簧刀400具備接近大型反裝甲系統的打擊能力，卻能裝入單兵攜帶的發射管中。相關系列產品已在烏克蘭等戰場環境中實際運用，並持續累積作戰經驗。

台灣先前已透過軍購採購同系列的人員殺傷型「彈簧刀300」。相較之下，彈簧刀400具備更強的反裝甲能力與航程。美軍此次擴大採用，也反映出對該系列在實戰中的表現具有一定信心。

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