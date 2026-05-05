紐時揭台烏無人機交流！逾10萬架銷歐多數入烏 實戰數據跨海抵台

烏克蘭戰場使用的FPV無人機。報導指出，台烏民間網絡正針對無人機實戰數據與不對稱作戰技術，出現非正式交流。（圖取自烏克蘭國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》揭露，烏克蘭在戰場累積的無人機作戰經驗，已透過企業、工程師與志工網絡，與台灣出現非正式接觸。在缺乏官方軍事關係的情況下，相關技術流動與心得正以多種形式傳遞。

報導中提到，現年37歲、目前在烏克蘭參與作戰的台灣志工Lee指出，前線累積的無人機與電戰對抗經驗，對家鄉防衛具有參考價值。Lee提到，許多仍在台灣服役的朋友曾詢問關於電子干擾與規避自殺無人機的實務技術。

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報導提到，非官方接觸正持續出現。一名烏克蘭無人機飛官曾受邀與台灣國防外交委員會成員座談，分享長達數小時的實戰觀察。台灣經濟部產發署副署長鄒宇新指出，烏克蘭在實戰環境使用無人機的數據高度珍貴，但戰時技術保密限制了官方研究深度。

報導引述業者說法指出，台灣在無人機零組件供應鏈中扮演轉運與出口角色。由於中國收緊對烏克蘭的直接銷售，部分零組件轉由台灣相關管道出口。

研究機構數據顯示，台灣在2025年向捷克出口超過7萬架無人機，向波蘭出口逾3.1萬架。分析指出，其中多數物資最終由慈善組織捐贈至烏克蘭。雷虎科技（Thunder Tiger）總經理蘇聖傑證實，已發送無人機至烏克蘭進行實戰測試。

國際技術在台測試 研發水下與水面載具

報導提到，多家國際防務商正嘗試將烏克蘭實戰技術引進台灣。美國無人機製造商Neros提到，目前正於台灣測試100架基於烏克蘭經驗設計的無人機。

另一家美國防務科技公司Auterion也與台灣研究機構簽署協議，引進在戰場上反覆修正的目標鎖定軟體。相關研發方向包含適合台海環境的水下與水面無人載具。報導指出，在官方合作受限的情況下，台烏兩國的交流主要透過民間與產業網絡進行，涉及技術與產業合作層面。

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