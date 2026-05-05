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美2航艦、1兩棲突擊艦圍伊朗 「拳師號」進入印度洋繼續馳援
拳師號兩棲突擊艦持續馳援中東。（取自美國太平洋艦隊臉書）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普宣布展開「自由計畫」，派遣海空兵力進入荷姆茲海峽，協助商船順利進出，美軍在當地的部署也未懈怠。根據外國軍聞網站USNI NEWS報導，美軍目前在中東地區，仍有2艘航空母艦、1艘兩棲突擊艦，另一艘兩棲突擊艦「拳師號」則已趕抵印度洋，預計在近期內就會加入部署。
根據USNI NEWS的船艦動態追蹤報導，目前美國海軍針對伊朗的軍事部署，以林肯號、布希號航空母艦為主體，與的黎波里號兩棲突擊艦一同在阿拉伯海部署，向伊朗施加壓力。
美軍現有2艘航空母艦、1艘兩棲突擊艦在中東部署。（取自USNI NEWS網站）
另一方面，今年3月下旬自美國西岸出發的「拳師號」兩棲突擊艦，上周通過菲律賓附近海域後，近期已航行至北印度洋一帶，預計近期就會與林肯號、布希號航艦、的黎波里號兩棲突擊艦，一同部署在阿拉伯海。
此外，部署超過300天的福特號航空母艦，在布希號航艦抵達中東後完成任務交棒，近期已脫離地中海東岸，目前已航行至巴爾幹半島附近，預料將回到美國東岸的諾福克海軍基地大修。
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