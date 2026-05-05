M1戰車偵巡通過舊港大橋 陸軍：橋樑承受力沒有問題

陸軍司令部今天在臉書專頁上發文指出，M1A2T自去年成軍，已經加入戰備偵巡的任務，行經舊港大橋，開始加入守護國人安全的行列。這也是再次澄清：橋樑承重沒有問題。（圖：取自陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍對美採購的最後一批28輛M1A2T主力戰車已在4月底運抵台灣，代表我國對美採購的108輛M1A2T戰車已全數運抵，對強化北台灣裝甲戰力有極大助益，但仍有退將及部分人士質疑M1A2T戰車太重丶台灣橋梁可能有載重問題，陸軍臉書專頁今日發布M1A2T戰車執行戰備偵巡相關貼文，尤其是戰車通過舊港大橋的畫面格外吸睛，也以事實證明相關橋樑承受力沒有問題。

軍政人士今天指出，M1T2T戰車從108年建案，到今年歷時7年，108輛已經全數交裝。去年賴清德總統還親自主持第一個M1A2T戰車營的成軍典禮，這個營也在年底開始執行戰備偵巡的任務。從陸軍司令部歷次臉書可以感受到，陸軍爭取了多年的新式M1A2T戰車，能夠順利的建案、交裝、訓練、成軍到執行戰備，對於陸軍戰力的提升具有指標性的作用。

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陸軍M1戰車加入戰備偵巡行列，圖為戰車部隊經過台1號道路的畫面。（圖：取自陸軍臉書專頁）

對於仍有退將及部分人士質疑的橋承重問題，軍政人士表示，國防部早在108年9月就已用新聞稿澄清此事，並指新型戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍司令部今天在臉書專頁上發文指出，M1A2T自去年成軍，已經加入戰備偵巡的任務，行經舊港大橋，開始加入守護國人安全的行列。

軍政人士說，M1戰車戰備偵巡於道路及橋梁之實際通行畫面，已具體證明台灣相關基礎設施具備相當的承載能力。他表示，如同砂石車一樣，駕駛都會掌握哪些道路、橋樑、限高可以通行。（圖：取自陸軍臉書專頁）

軍政人士說，M1戰車戰備偵巡於道路及橋梁之實際通行畫面，已具體證明台灣相關基礎設施具備相當的承載能力。他表示，如同砂石車一樣，駕駛都會掌握哪些道路、橋樑、限高可以通行。陸軍在平時的戰場經營與現地會勘，都會將適合通行的路線做出多元的規劃選擇。每一種武器裝備都會有優點與限制因素，在戰場上的運用，則全屬個人的用兵理念與敵情狀況而定，絕非拘泥於單一形式。

他指出，對於軍事裝備的選擇，始終都存在著不同的看法，從過去海軍的拉法葉與蔚山軍艦、AH-64E與AH1Z，都各自有擁護者。M1A2T的成軍，讓普遍的國人都覺得M1A2T的確能提升陸軍的實力與形象，這也算是購買新式戰車的另一個附加價值。

陸軍司令部今天在臉書專頁上發文指出，M1A2T自去年成軍，已經加入戰備偵巡的任務，行經舊港大橋，開始加入守護國人安全的行列。這也是再次澄清：橋樑承重沒有問題。（圖：取自陸軍臉書專頁）

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