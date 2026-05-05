命中1000公里外目標！美軍「泰風」系統菲國首射戰斧飛彈

美軍第3多域特遣隊（3MDTF）士兵去年在澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習中，首度於美國本土以外進行「泰風」（Typhon）系統實彈射擊。美軍5日再度於菲律賓「肩並肩」演習中利用該系統發射戰斧飛彈，成功擊中1000公里外目標。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演5日執行高強度實彈演練。美軍首度在菲律賓境內利用「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統發射「戰斧」巡弋飛彈，精準擊中約1000公里外的預定目標。

根據菲律賓《詢問者報》（PDI）報導，軍方發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）證實，飛彈於5日凌晨0時12分由雷伊泰省塔克羅班市（Tacloban）發射，隨後於凌晨約1時精準命中位於呂宋島麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）的目標區。

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報導指出，這是美軍自2024年4月將「泰風」系統部署至菲律賓以來，首度在演習中進行實彈射擊。此舉旨在驗證該系統的中程打擊效能，並支援模擬地面作戰任務。

專業軍事網站《Naval News》分析指出，「泰風」為美軍新型中程發射系統，可搭載標準6型（SM-6）攔截飛彈與戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。若部署於菲律賓北部，其射程將涵蓋整個南海區域，並可觸及中國東南沿岸的關鍵設施。

根據《美聯社》報導，美菲兩國此次演習動員超過1.7萬名官兵，參與國還包含日本、加拿大、澳洲與法國。相關部署已引發中方強烈關注，北京曾多次要求菲方撤離該飛彈系統。

《路透》報導提到，美軍在此次演習中密集展示不對稱作戰能力。除了「泰風」系統外，「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦飛彈與美國陸戰隊的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）也將陸續登場。

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